Ермак заявил, что Украина победит Россию в спецоперации и вернёт Крым в 2023 году

Предстоящий год может стать решающим в военном конфликте с Россией: Киев победит в спецоперации и сможет вернуть Крым. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью британскому изданию The Guardian.

Сроков предстоящего наступления ВСУ эксперт не назвал. Администрация Соединённых Штатов не оказала прямой поддержки намерению Владимира Зеленского из-за уверенности, что взятие Крыма будет сложной задачей для армии Украины.

Ермак прокомментировал состояние киевского лидера из-за затяжного конфликта.

"С ним всё в порядке. Он ответственный человек и глубоко вовлечён во всё: вооружение, военную стратегию, энергетические и экономические вопросы", — сказал эксперт.

Напоминаем, в ходе визита в США Зеленский заявил, что Украина не поёдет на какие-либо компромиссы в вопросах территории и суверенитета.