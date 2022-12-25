Предстоящий год может стать решающим в военном конфликте с Россией: Киев победит в спецоперации и сможет вернуть Крым. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью британскому изданию The Guardian.
Сроков предстоящего наступления ВСУ эксперт не назвал. Администрация Соединённых Штатов не оказала прямой поддержки намерению Владимира Зеленского из-за уверенности, что взятие Крыма будет сложной задачей для армии Украины.
Ермак прокомментировал состояние киевского лидера из-за затяжного конфликта.
"С ним всё в порядке. Он ответственный человек и глубоко вовлечён во всё: вооружение, военную стратегию, энергетические и экономические вопросы", — сказал эксперт.
Напоминаем, в ходе визита в США Зеленский заявил, что Украина не поёдет на какие-либо компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
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