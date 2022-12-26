Марочко: ВСУ теряют убитыми в Артёмовске около 500 человек ежедневно

Ежедневные потери убитыми вооружённых сил Украины в районе Артёмовска (Бахмута) составляют порядка 500 человек. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире стрима RT "Летучка".

Он подчеркнул, что столько ВСУ теряют в одном Артёмовске. А Сватовско-Соледарское направление уже догоняет по цифрам. Там противник также несёт катастрофические потери, добавил военный эксперт.

"Все прекрасно понимают, какая картина на линии боевого соприкосновения. То, что они увозят оттуда пачками трупы, это действительно так", — рассказал он.

Ранее Марочко сообщил о том, что боевики ВСУ саботируют приказы командования из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой, а также высоких потерь.