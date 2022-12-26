В МО Украины заявили о комбинированном варианте возвращения Крыма под контроль Киева: "И силой, и дипломатией"

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что власти страны намерены использовать комбинированный подход для возвращения Крыма под контроль Киева.

"И силой, и дипломатией", — подчеркнул военный, слова которого приводит Klymenko Time.

Вместе с этим глава ГУР сказал, что Украине необходимо использовать армию страны. Как отметил Буданов, солдаты ВСУ проникнут на территорию полуострова.

По словам военного, Киев собирается взять регионы, которые в этом году вошли в состав Российской Федерации.

Ранее руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель указал на обречённость планов украинских чиновников установить свой контроль над полуостровом.