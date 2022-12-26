Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что власти страны намерены использовать комбинированный подход для возвращения Крыма под контроль Киева.
"И силой, и дипломатией", — подчеркнул военный, слова которого приводит Klymenko Time.
Вместе с этим глава ГУР сказал, что Украине необходимо использовать армию страны. Как отметил Буданов, солдаты ВСУ проникнут на территорию полуострова.
По словам военного, Киев собирается взять регионы, которые в этом году вошли в состав Российской Федерации.
Ранее руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель указал на обречённость планов украинских чиновников установить свой контроль над полуостровом.
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