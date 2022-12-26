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Цеков: слова Буданова о планах ВСУ войти в Крым с оружием являются бахвальством

Силовые структуры

Заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о планах ВСУ зайти в Крым с оружием является бахвальством, считает сенатор Сергей Цеков.

Цеков: слова Буданова о планах ВСУ войти в Крым с оружием являются бахвальством

В беседе с РИА Новости он отметил, что такому сценарию не суждено воплотиться в реальность. По его мнению, вариант с присоединением Киева к России звучит гораздо реалистичнее, чем захват Крымского полуострова украинскими войсками.

Как пояснил сенатор, киевский режим с помощью подобных высказываний пытается "одурачить" население Украины.

"Это всё бахвальство и шапкозакидательные настроения", — указал Цеков.

Ранее Буданов заявил, что Киев планирует вернуть Крым, используя "и силу, и дипломатию". Кроме того, он подчеркнул: власти Украины хотят вновь установить контроль над регионами, которые в 2022 году вошли в состав Российской Федерации.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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