Заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о планах ВСУ зайти в Крым с оружием является бахвальством, считает сенатор Сергей Цеков.
В беседе с РИА Новости он отметил, что такому сценарию не суждено воплотиться в реальность. По его мнению, вариант с присоединением Киева к России звучит гораздо реалистичнее, чем захват Крымского полуострова украинскими войсками.
Как пояснил сенатор, киевский режим с помощью подобных высказываний пытается "одурачить" население Украины.
"Это всё бахвальство и шапкозакидательные настроения", — указал Цеков.
Ранее Буданов заявил, что Киев планирует вернуть Крым, используя "и силу, и дипломатию". Кроме того, он подчеркнул: власти Украины хотят вновь установить контроль над регионами, которые в 2022 году вошли в состав Российской Федерации.
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