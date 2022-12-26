Цеков: слова Буданова о планах ВСУ войти в Крым с оружием являются бахвальством

Заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о планах ВСУ зайти в Крым с оружием является бахвальством, считает сенатор Сергей Цеков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что такому сценарию не суждено воплотиться в реальность. По его мнению, вариант с присоединением Киева к России звучит гораздо реалистичнее, чем захват Крымского полуострова украинскими войсками.

Как пояснил сенатор, киевский режим с помощью подобных высказываний пытается "одурачить" население Украины.

"Это всё бахвальство и шапкозакидательные настроения", — указал Цеков.

Ранее Буданов заявил, что Киев планирует вернуть Крым, используя "и силу, и дипломатию". Кроме того, он подчеркнул: власти Украины хотят вновь установить контроль над регионами, которые в 2022 году вошли в состав Российской Федерации.