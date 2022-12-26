Сивков призвал ВС РФ к жёсткому ответу после нападение ВСУ на аэродром в Энгельсе

Повторная атака на российские военные объекты требует от Москвы жёсткого ответного удара по известным позициям ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

По его мнению, России следует создать радиолокационное поле по всей территорией страны, чтобы обнаруживать и сбивать украинские беспилотники ещё в отдалении.

"Второе нападение на Энгельс, хотя оно и выглядит как попытка пиара со стороны ВСУ с целью давления на наше общественное мнение, — это повод для применения ответных мер с повышенной жесткостью", — заявил Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Российская армия должна как можно скорее применить серьёзное вооружение против киевского режима, считает он.

"Я бы даже не стал исключать бомбы свободного падения", — подчеркнул эксперт.