Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава украинской военной разведки рассказал о службе Арестовича в этом ведомстве
"Одноклассники" добавили новые заповедники и парки на интерактивную карту соцсети
Сивков призвал ВС РФ к жёсткому ответу после нападение ВСУ на аэродром в Энгельсе
Песков заверил, что России и США сейчас не до поздравлений с Новым годом
Полковник Гареев: ВС РФ готовятся к обороне из-за предстоящего наступления ВСУ на Крым
Политолог Дудчак о заявлениях Киева насчёт "возвращения Крыма": поговорили и ладно, все привыкли
Рожин проинформировал о наиболее выигрышной стратегии для ВС РФ в СВО на Украине
Цеков: слова Буданова о планах ВСУ войти в Крым с оружием являются бахвальством
Воющие на стороне ВСУ наёмники создали "Белорусский Добровольческий корпус"

Полковник Литовкин назвал удар ВСУ по аэродрому в Энгельсе 26 декабря предновогодней тренировкой

Силовые структуры

Сегодня, 26 декабря, в 5 утра появилась информация о взрыве на военном аэродроме в Энгельсе. Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что данная атака противника была лишь тренировкой и стоит ожидать ударов ВСУ по объектам в глубине России.

Полковник Литовкин назвал удар ВСУ по аэродрому в Энгельсе 26 декабря предновогодней тренировкой

Прикрыть все аэродромы на территории РФ просто невозможно, но самые важные объекты будут под защитой, считает эксперт. Он предположил, что данный аэродром в Энгельсе усилили системами "Бук", "Тор" или "Панцирь", которые самые эффективные в борьбе с беспилотниками.

Также Литовкин выдвинул версию, что дрон ВСУ был сбит на подлёте к объекту, поэтому из-за осколков пострадали люди. Но ставить системы ПВО дальше нет смысла.

"Но давайте цинично рассуждать. Если вынесем чуть дальше и собьём там, то куда упадут обломки? Опять на людей. Только теперь на мирные города и посёлки. На подлёте мы сбили или чуть дальше, всё равно везде люди, здания. И сетку страховочную над ними не растянешь. <…> У Украины нет столько ракет, чтобы прямо обстреливать российские города. Но я не исключаю, что они могут снова устроить провокацию и нанести удар уже по крупному городу", — заключил Литовкин в беседе с "МК", говоря о новогодней ночи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
Последние материалы
МИД Ирана осудил Киев за обвинения в свой адрес
Сталинский режим довёл людей до каннибализма
Генерал Соболев не исключил атаку дронов ВСУ на Россию в Новый год
Сбежавший из России Анатолий Белый заявил, что от него отвернулись российские друзья
В ЛНР погиб офицер Советской армии, воевавший в Анголе
Буданов заявил, что у ВС РФ заканчиваются ракеты, которыми наносятся удары по энергетике Украины
Читатели The Telegraph высмеяли коктейль в честь Зеленского: "Смесь лицемерия и показухи"
Главный терапевт Пермского края: переедание за новогодним столом несёт угрозу здоровью
Косачёв: стремление Украины в НАТО создаёт угрозу военного нападения альянса на РФ
В кабинете начальника разведки Украины нашли карту с "украинскими" Белгородом и Курском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников