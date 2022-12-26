Полковник Литовкин назвал удар ВСУ по аэродрому в Энгельсе 26 декабря предновогодней тренировкой

Сегодня, 26 декабря, в 5 утра появилась информация о взрыве на военном аэродроме в Энгельсе. Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что данная атака противника была лишь тренировкой и стоит ожидать ударов ВСУ по объектам в глубине России.

Прикрыть все аэродромы на территории РФ просто невозможно, но самые важные объекты будут под защитой, считает эксперт. Он предположил, что данный аэродром в Энгельсе усилили системами "Бук", "Тор" или "Панцирь", которые самые эффективные в борьбе с беспилотниками.

Также Литовкин выдвинул версию, что дрон ВСУ был сбит на подлёте к объекту, поэтому из-за осколков пострадали люди. Но ставить системы ПВО дальше нет смысла.

"Но давайте цинично рассуждать. Если вынесем чуть дальше и собьём там, то куда упадут обломки? Опять на людей. Только теперь на мирные города и посёлки. На подлёте мы сбили или чуть дальше, всё равно везде люди, здания. И сетку страховочную над ними не растянешь. <…> У Украины нет столько ракет, чтобы прямо обстреливать российские города. Но я не исключаю, что они могут снова устроить провокацию и нанести удар уже по крупному городу", — заключил Литовкин в беседе с "МК", говоря о новогодней ночи.