WarGonzo привёл подробности атаки дрона ВС Украины на аэродром в Энгельсе

Около 5 часов утра стало известно о взрывах в районе военного аэродрома в Энгельсе. Строятся различные версии произошедшего. Министерство обороны РФ сообщает о трёх погибших в результате атаки беспилотника, четверо человек госпитализированы.

Военные корреспонденты проекта WarGonzo сообщают подробности ночного ЧП, ссылаясь на свои источники. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала успешно, но повреждение получило здание.

"Ракета ПВО прошла по касательной по БПЛА, вследствие чего он изменил траекторию и попал в одну из служебных построек аэропорта, где в тот момент находились военнослужащие дежурной смены, в том числе и боевые лётчики", — сообщают военкоры.