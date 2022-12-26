Прилепин об атаке ВСУ на авиабазу в Энгельсе: "Пляшут и бомбят центр России"

Писатель Захар Прилепин объяснил украинцам, почему они поступают опрометчиво, совершая атаки на российские военные объекты.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" отреагировал на новость о том, что БПЛА атаковал авиабазу в Энгельсе.

Прилепин посоветовал жителям Украины заботиться о том, как их стране прожить ещё один день. Он уверен, что украинцы должны находиться в постоянном шоке и треморе, тогда как они ведут себя легкомысленно.

"А они гастролируют, ликуют, танцуют, пляшут и бомбят центр России", — написал литератор в своём микроблоге.

Писатель отметил, что ему неприятно, что две новости о погибших российских военных и о том, что МИД РФ не отказывается от переговоров, идут друг за другом.

"Ну нельзя так. Вы разве сами не понимаете?" — отметил Прилепин.

Ранее генерал Виктор Соболев не исключил атаку дронов ВСУ на Россию в Новый год.