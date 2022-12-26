Писатель Захар Прилепин объяснил украинцам, почему они поступают опрометчиво, совершая атаки на российские военные объекты.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" отреагировал на новость о том, что БПЛА атаковал авиабазу в Энгельсе.
Прилепин посоветовал жителям Украины заботиться о том, как их стране прожить ещё один день. Он уверен, что украинцы должны находиться в постоянном шоке и треморе, тогда как они ведут себя легкомысленно.
"А они гастролируют, ликуют, танцуют, пляшут и бомбят центр России", — написал литератор в своём микроблоге.
Писатель отметил, что ему неприятно, что две новости о погибших российских военных и о том, что МИД РФ не отказывается от переговоров, идут друг за другом.
"Ну нельзя так. Вы разве сами не понимаете?" — отметил Прилепин.
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