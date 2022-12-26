Силами ракетных и артиллерийских подразделений ВС РФ в ДНР были ликвидированы пункты временного размещения бригады бойцов ВСУ и иностранных наёмников.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников", — проинформировали в российском военном ведомстве.
Всего же российскими ракетчиками и артиллеристами было поражено 63 артиллерийских подразделения ВСУ, находившихся на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 79 районах.
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