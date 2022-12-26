Минобороны: пункты размещения ВСУ и наёмников в ДНР уничтожены ударами ВС РФ

Силами ракетных и артиллерийских подразделений ВС РФ в ДНР были ликвидированы пункты временного размещения бригады бойцов ВСУ и иностранных наёмников.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников", — проинформировали в российском военном ведомстве.

Всего же российскими ракетчиками и артиллеристами было поражено 63 артиллерийских подразделения ВСУ, находившихся на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 79 районах.