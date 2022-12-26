Российские военные нанесли удар по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
В сводке ведомства говорится об уничтожении свыше 35-ти украинских военнослужащих, в том числе пяти старших офицеров.
Кроме того, ВС РФ уничтожили более 40 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении.
Также в районе Краматорска уничтожен пункт ремонта ВСУ, где находились две боевые установки HIMARS, две гаубицы "Гвоздика" и пять Д-30, заявили в МО РФ.
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