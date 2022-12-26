26 декабря прогремели взрывы в Херсоне

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по территории Украины. Русские войска поражают важные военные объекты, что препятствует наступлению противника в зоне СВО. Накануне сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Власти страны заявили, что в Херсоне прогремели взрывы 26 декабря. Об этом проинформировал Telegram-канал "Украина.ру".

Также эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил о взрывах в Харькове, Артёмовске, Новой Каховке. В течение дня Вооружённые силы Украины продолжают обстрел Донецка.

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