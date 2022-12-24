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ВС Украины отступают на окраину Марьинки, потеряв порядка 460 своих военнослужащих

Силовые структуры

В Сети появились кадры кладбища 79 десантно-штурмовой бригады, его размеры говорят о масштабе потерь ВСУ. С 20 декабря противник находился в западной части Марьинки. Был нанесён серьёзный ущерб артиллерийскому дивизиону ВСУ с орудиями Д-30 калибра 122 мм, сообщает "Военная хроника".

ВС Украины отступают на окраину Марьинки, потеряв порядка 460 своих военнослужащих

"Серьёзные потери зафиксированы в 1, 2, 3 и 4-м десантно-штурмовых батальонах 79-й бригады ВСУ, разведывательно-десантной и танковой ротах ВСУ", — передаёт источник.

Сообщается, что с 15 декабря в указанных подразделениях ВСУ убито и ранено от 350 до 460 военнослужащих. Из-за таких масштабных потерь бригаду в срочном порядке усилили новобранцами из Херсонской и Николаевской областей. Также на линию боевого столкновения были отправлены рота охраны и переквалифицированные в штурмовиков инженерные подразделения украинских войск.

Серьёзные потери в рядах ВСУ в Марьинке обеспечили артиллерия и бронетехника российской армии, При поддержке БПЛА танки Т-72Б3 активно движутся к западной части города, ведя стрельбу по огневым точкам противника в зданиях.

Также источник отмечает, что в подразделениях 79-й ДШБ имеется нехватка средств связи, гранатомётов, боеприпасов к ним, пулемётам и автоматам, квадрокоптеров и бинтов.

"Из-за стремительного ухудшения тактической обстановки ВСУ с вечера 23 декабря скапливают оставшиеся силы на западной окраине Марьинки в районе улиц Шахтёрская и Полиграфическая, куда из центрального укрепрайона постепенно переносится полевой штаб. В случае провала на последнем рубеже обороны подразделения украинской армии планируют отступить на резервные позиции к укрепрайону в районе марьинской плотины, где ранее размещались батареи комплексов БМ-21 "Град". Однако контроль над городом в этом случае будет окончательно потерян", — заключил источник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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