Зеленский об обороне ВСУ в Бахмуте и Кременной: ситуация тяжёлая, мучительная

Владимир Зеленский рассказал, какой ценой ВСУ удаётся удерживать Бахмут и Кременную, "минусуя" противника.

Президент Украины считает, что армия РФ тратит все доступные ресурсы, чтобы продвинуться на Донбассе.

"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, которые требуют сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжёлая, мучительная", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.

Он поблагодарил военнослужащих ВСУ, которые, по словам Зеленского, крепко стоят на позициях.

Ранее на Украине опровергли сообщения о взятии ВСУ Кременной.