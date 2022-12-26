Владимир Зеленский рассказал, какой ценой ВСУ удаётся удерживать Бахмут и Кременную, "минусуя" противника.
Президент Украины считает, что армия РФ тратит все доступные ресурсы, чтобы продвинуться на Донбассе.
"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, которые требуют сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжёлая, мучительная", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.
Он поблагодарил военнослужащих ВСУ, которые, по словам Зеленского, крепко стоят на позициях.
Ранее на Украине опровергли сообщения о взятии ВСУ Кременной.
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У ракет предварительно предполагается снять ядерные боеголовки и заменить их на неядерные.