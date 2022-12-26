Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай опроверг вчерашние слухи о том, что украинские войска "практически зашли" в Кременную.
"Сейчас много информации в СМИ о якобы освобождении Кременной или о заходе войск в Кременную — это не соответствуют действительности", — заявил он.
Но то, что боевые действия идут недалеко от населённого пункта, Гайдай подтвердил.
Напомним, вчера ближе к ночи в украинских Telegram-каналах заявили о значительном продвижении украинских войск на линии Сватово-Кременная.
Эту информацию опровергли российские военкоры, которые утверждали, что армия РФ наступает на данном направлении.
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