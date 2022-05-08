Украина отправила в бой за Донбасс "сырой" прототип САУ "Богдана"

У киевского режима заканчивается тяжёлое вооружение. Об этом свидетельствует отправка в Донбасс опытного прототипа САУ "Богдана".

В Донбассе была замечена украинская САУ "Богдана" — опытный образец, существующий в единственном экземпляре. Это говорит о том, что несмотря на непрекращающиеся поставки с Запада, Украина испытывает дефицит тяжёлого вооружения.

Разработка самоходной гаубицы под натовский калибр 155 мм началась ещё в 2009 году, но за 13 лет был собран единственный экземпляр. Разработчик заявляет, что дальность стрельбы САУ составит 40 км при использовании обычных снарядов и 60 километров активно-реактивными снарядами.

Как оказалось, грузовой автомобиль "КрАЗ- 63221" мало подходит в качестве основы: он получил множество нареканий у испытателей, а позже и сам завод обанкротился. Орудие планировали устанавливать на чешский тягач Tatra, но не успели. До настоящего времени САУ "Богдана" так и не обзавелась цифровой системой управления огнём и автоматом заряжания.