Марочко: Киев наращивает группировку ВСУ в Харьковской области

По данным разведки, украинские штурмовики усиливают личный состав в Харьковской области на юго-западнее Сватово, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, речь идёт об усилении ВСУ в населённом пункте Чернещина.

"В населённом пункте Чернещина (Харьковская область, юго-западнее Сватово. — Прим. ред.) отмечена дополнительная переброска личного состава ВФУ для усиления штурмующих подразделений в направлении Сватово", — пояснил Марочко РИА Новости.

Ранее офицер сообщил, что переброска групп ВСУ замечена район Кременной.