По данным разведки, украинские штурмовики усиливают личный состав в Харьковской области на юго-западнее Сватово, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, речь идёт об усилении ВСУ в населённом пункте Чернещина.
"В населённом пункте Чернещина (Харьковская область, юго-западнее Сватово. — Прим. ред.) отмечена дополнительная переброска личного состава ВФУ для усиления штурмующих подразделений в направлении Сватово", — пояснил Марочко РИА Новости.
Ранее офицер сообщил, что переброска групп ВСУ замечена район Кременной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.