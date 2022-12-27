Алаудинов: ВС РФ хорошо продвинулись на Соледарском направлении

Российские военные за последнее время хорошо "обжали" Соледар, следует из заявления командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова.

В эфире Первого канала он отметил, что Вооружённые силы РФ продолжают выполнять планомерную работу в этой зоне боевых действий.

"Продвинулись очень хорошо", — подчеркнул Алаудинов.

Как пояснил командир, на фоне успехов российской армии его подразделение было решено перебросить с Соледарского направления на другой участок линии боевого соприкосновения.

Ранее Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) истратили практически всё оружие Североатлантического альянса. По его словам, Киев также потерял огромное количество техники советского производства.

На сегодняшний день у стран, входящих в состав НАТО, нет больших объёмов оружия для новых массовых поставок киевскому режиму, считает командир спецназа "Ахмат".