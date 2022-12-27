Алаудинов: ВСУ уже истратили почти всё натовское и советское оружие

Киев истратил практически всё оружие производства Советского Союза и НАТО.

Об этом в Telegram-канале сказал командир спецназа "Ахмат", замкомандующего Вторым армейским корпусом НМ ЛНР, помощник главы Чечни Апты Алаудинов.

"Повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится. Таких объёмов для экспорта у них просто нет. Израсходовано не только поставленное оружие, но и огромное количество оружия советского производства, находившееся на территории Украины", — отметил боец.

По его словам, фронт под Артёмовском стабильный. Город планомерно сковывают подразделения РФ. Артёмовск будет освобожден, а единственная причина, из-за которой ВС РФ движутся медленно — задача избежать жертв мирных граждан.

Алаудинов подчеркнул, что НАТО пытается всеми силами замедлить продвижение российских сил на Артёмовск.