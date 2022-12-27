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Сивков призвал ВС РФ ударить по заводу, где ВСУ модернизировали советские дроны Ту-141 "Стриж"

Силовые структуры

Военный эксперт Константин Сивков эмоционально высказался о ситуации с советскими дронами "Стриж", которые, вероятно, были использованы ВСУ для удара по военному аэродрому в Энгельсе. Он предлагает снести завод в Харькове, на котором производилась модернизация беспилотников. Ну, или хотя бы повредить его.

Кроме того, количество "Стрижей" у Украины осталось не так много, чтобы было невозможно их найти и уничтожить.

"Почему он (завод — Прим. ред.) до сих пор существует? Где наши, даже наши высокоточные ракеты? Где они? Долбаните вы десятком ракет, чтобы от этого завода ничего не осталось. Хотя бы был выведен из строя. Где разведка, которая видит, где хранятся эти 149 оставшихся "Стрижей". Ведь это же не иголка в стоге сена", — высказался Сивков в эфире интернет-портала "Рой ТВ"

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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