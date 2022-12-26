Налёты беспилотников ВС Украины на территорию России требуют жёсткого ответа

ВСУ дважды за месяц ударили по военному аэродрому в Энгельсе. Подобные атаки противника имеют несколько целей, одна их них — деморализация общества. К такому мнению пришёл эксперт в области ПВО Юрий Кнутов.

"Однако и чисто военные цели здесь тоже стоит учитывать. Подобные "комариные укусы", даже одним беспилотником, могут привести к серьёзным последствиям, учитывая специфику военной техники, которая размещена на авиабазе в Энгельсе", — приводит слова эксперта газета "Взгляд".

Но психологический аспект всё же доминирует. Представители украинского командования сами говорят о том, что Украина хочет показать уязвимость российских территорий, отмечает Кнутов. Он считает, что ВС РФ необходимо активней использовать системы противовоздушной обороны С-300 совместно с установками "Тор" и "Панцирь", а также расширить возможности воздушной разведки.

Доктор военных наук Константин Сивков солидарен с коллегой. Он предложил выстроить радиолокационное поле над Россией:

"Нам необходимо вновь создать полноценное радиолокационное поле над всей страной. Это позволило бы обнаруживать и сбивать БПЛА противника еще в отдалении. Альтернативой может быть выстраивание поля над ключевыми районами с достаточной границей для перехвата беспилотников. Такая защита существовала в СССР, пока в ходе реформ Сердюкова не была уничтожена".

Сивков уверен, что ВС РФ пора переходить к серьёзным мерам с повышенной жёсткостью.

"Нам необходимо в кратчайшие сроки нанести мощный удар по позициям противника, используя серьезное вооружение. Я бы даже не стал исключать бомбы свободного падения", — заключил собеседник, подчёркивая, что мирное население пострадать не должно.