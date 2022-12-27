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Все попытки ВСУ контратаковать в Артёмовске терпят крах

Силовые структуры

За Артёмовск в ДНР не стихают ожесточённые бои. Невзирая на огромные потери личного состава, ВСУ из последних сил пытаются удержать этот стратегически важный населённый пункт.

Все попытки ВСУ контратаковать в Артёмовске терпят крах

Украинские военные не оставляют попыток контратаковать на этом участке, с этой целью они постоянно отправляют свои диверсионно-разведывательные группы. Однако, по мнению журналистов издания "Военное обозрение", попытки контратак посредством небольших группировок больше напоминают "судороги и конвульсии" ВСУ.

Малейшие поползновения на контратаки российские военные моментально и очень жёстко реагируют.

"Артиллерия сразу же накрывает огнем перемещающиеся группы украинских боевиков… одну из украинских диверсионных групп специально подпустили к мосту, после чего просто уничтожили. "Перещелкали как в тире"", — говорится в статье.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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