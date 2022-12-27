Все попытки ВСУ контратаковать в Артёмовске терпят крах

За Артёмовск в ДНР не стихают ожесточённые бои. Невзирая на огромные потери личного состава, ВСУ из последних сил пытаются удержать этот стратегически важный населённый пункт.

Украинские военные не оставляют попыток контратаковать на этом участке, с этой целью они постоянно отправляют свои диверсионно-разведывательные группы. Однако, по мнению журналистов издания "Военное обозрение", попытки контратак посредством небольших группировок больше напоминают "судороги и конвульсии" ВСУ.

Малейшие поползновения на контратаки российские военные моментально и очень жёстко реагируют.

"Артиллерия сразу же накрывает огнем перемещающиеся группы украинских боевиков… одну из украинских диверсионных групп специально подпустили к мосту, после чего просто уничтожили. "Перещелкали как в тире"", — говорится в статье.