Стешин: "Слава Богу, у этих дебилов забрали ядерное оружие, как чувствовали"

Демилитаризация ядерного оружия Украины в 90-е годы проходила не очень гладко, а последнюю партию боеголовок из страны вывозили вообще в спешке, наплевав на требования безопасности.

Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

А ведь Валерий Залужный ещё за полгода до спецоперации говорил, что хотел бы на танке прокатиться по Красной площади и Арбату, а потом в ФРГ Владимир Зеленский говорил о Будапештском меморандуме, намекая, что Киеву нужно вернуть ядерное оружие.

"Слава Богу, у этих дебилов забрали ядерное оружие, как чувствовали", — в эфире радио "КП" заявил российский отметил Стешин.

По его словам, последние ядерные боеголовки вывозили на самолётах, знали, что они попробуют их задержать. Они уже создали род войск под ядерное оружие, о котором сейчас так любят рассказывать, отметил военкор.

"Кстати, и Запад очень активно, и США финансировали эту ядерную демилитаризацию Украины. Как чувствовали", — подытожил Стешин.