Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Spiegel: Киев скрывает реальные цифры потерь в конфликте
Эксперт: "В 2023 году в Арктике будет нарастать борьба за ресурсы"
Кинокритик порекомендовал посмотреть в новогодние праздники новый фильм Гая Ричи
Welt: Россию не берут санкции благодаря специалистам, работавших в западных компаниях
Депутат Брыкин предложил признать иноагентами сбежавших от мобилизации россиян
Баранец заявил о будущем сетецентрического танка Т-14 "Армата" ВС РФ
Эксперт: "Снять боль в коленном суставе поможет компресс с морской солью"
Несколько лет назад Зеленский, будучи комиком, предсказал крах Украины
Прохватилов: Поляки из нелюбви к украинцам сообщают о массовых сдачах ВСУ в плен 

Стешин: "Слава Богу, у этих дебилов забрали ядерное оружие, как чувствовали"

Силовые структуры

Демилитаризация ядерного оружия Украины в 90-е годы проходила не очень гладко, а последнюю партию боеголовок из страны вывозили вообще в спешке, наплевав на требования безопасности.

Стешин: "Слава Богу, у этих дебилов забрали ядерное оружие, как чувствовали"

Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

А ведь Валерий Залужный ещё за полгода до спецоперации говорил, что хотел бы на танке прокатиться по Красной площади и Арбату, а потом в ФРГ Владимир Зеленский говорил о Будапештском меморандуме, намекая, что Киеву нужно вернуть ядерное оружие.

"Слава Богу, у этих дебилов забрали ядерное оружие, как чувствовали", — в эфире радио "КП" заявил российский отметил Стешин.

По его словам, последние ядерные боеголовки вывозили на самолётах, знали, что они попробуют их задержать. Они уже создали род войск под ядерное оружие, о котором сейчас так любят рассказывать, отметил военкор.

"Кстати, и Запад очень активно, и США финансировали эту ядерную демилитаризацию Украины. Как чувствовали", — подытожил Стешин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.

Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Точка кипения в Косово приближается с каждым днём Михаил Плисюк "Грабли" помогут войскам противовоздушной обороны РФ Андрей Николаев Смерть Рузвельта поставила крест на "мире во всём мире" Сергей Лебедев
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Последние материалы
Spiegel: Киев скрывает реальные цифры потерь в конфликте
Стешин: "Слава Богу, у этих дебилов забрали ядерное оружие, как чувствовали"
Эксперт: "В 2023 году в Арктике будет нарастать борьба за ресурсы"
Психолог: "Конфликт — это возможность увидеть и решить проблему"
Кинокритик порекомендовал посмотреть в новогодние праздники новый фильм Гая Ричи
Welt: Россию не берут санкции благодаря специалистам, работавших в западных компаниях
Депутат Брыкин предложил признать иноагентами сбежавших от мобилизации россиян
Баранец заявил о будущем сетецентрического танка Т-14 "Армата" ВС РФ
Эксперт: "Снять боль в коленном суставе поможет компресс с морской солью"
Несколько лет назад Зеленский, будучи комиком, предсказал крах Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников