В Одесской области после воздушной тревоги взрывы и пожар

В Одесской области после объявленной воздушной тревоги слышны были взрывы.

Об этом со ссылкой на украинское издание "Думские новости" сообщает РИА Новости. Отмечено, что, по предварительным данным, работают украинские системы ПВО. Замечены пожары.

Также сообщается, что воздушная тревога по всей территории Украины объявлена уже более часа.

Ранее в Пентагоне заявили, что в США начинают терять интерес к Украине.