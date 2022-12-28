Огромное количество потерь в живой силе и технике полностью деморализовало ВСУ, а прибывающие на передовую подкрепления ВСУ совершенно необучены, заявил Рамзан Кадыров.
Текущий этап специальной военной операции проходит в полном соответствии с планом командования, заверил глава Чеченской республики в своём Telegram-канале. Подразделения ВС РФ выполняют оперативные задачи планомерно, успехи на поле боя достигаются без существенного ущерба для личного состава.
"Наш враг несёт большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать", — добавил Кадыров.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР рассказал, что националисты под Артёмовском ежедневно теряют до 500 солдат
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.