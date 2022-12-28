Кадыров: враг несёт потери, деморализован, а новобранцы ВСУ "не умеют держать оружие"

Огромное количество потерь в живой силе и технике полностью деморализовало ВСУ, а прибывающие на передовую подкрепления ВСУ совершенно необучены, заявил Рамзан Кадыров.

Текущий этап специальной военной операции проходит в полном соответствии с планом командования, заверил глава Чеченской республики в своём Telegram-канале. Подразделения ВС РФ выполняют оперативные задачи планомерно, успехи на поле боя достигаются без существенного ущерба для личного состава.

"Наш враг несёт большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать", — добавил Кадыров.

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