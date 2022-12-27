Украинское командование ежедневно перебрасывает под Артёмовск по усиленному батальону, что говорит об огромных потерях ВСУ, заявил полковник ЛНР Андрей Марочко.
"От 360 до 500 человек. Это усиленный батальон, батальонно-тактическая группа, потому что ежедневно такое же количество человек прибывает в Артемовск. Это косвенно свидетельствует о том, что они таким образом восполняют потери", — добавил военный эксперт.
Он уверен, что бои под Артёмовском продолжаются по единственной причине: украинцы давно хотят покинуть с позиции, но "сзади стоят заградотряды".
Ранее замминистра обороны Украины сообщила, что перед российской группировкой в зоне спецоперации поставлена задача занять всю территорию ДНР до конца 2022 года.
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