Марочко: под Артёмовском ВСУ ежедневно теряют до 500 солдат

Украинское командование ежедневно перебрасывает под Артёмовск по усиленному батальону, что говорит об огромных потерях ВСУ, заявил полковник ЛНР Андрей Марочко.

"От 360 до 500 человек. Это усиленный батальон, батальонно-тактическая группа, потому что ежедневно такое же количество человек прибывает в Артемовск. Это косвенно свидетельствует о том, что они таким образом восполняют потери", — добавил военный эксперт.

Он уверен, что бои под Артёмовском продолжаются по единственной причине: украинцы давно хотят покинуть с позиции, но "сзади стоят заградотряды".

Ранее замминистра обороны Украины сообщила, что перед российской группировкой в зоне спецоперации поставлена задача занять всю территорию ДНР до конца 2022 года.