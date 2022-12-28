Вассерман: "Чтобы договориться с Украиной, её надо победить"

Киев не готов к переговорам, поскольку превратился в террористический режим, а террористы не ведут переговоров.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

"Украина уже давным-давно превратилась в террористическую организацию. И террористы в принципе не могут вести переговоры о чем бы то ни было, за исключением полного удовлетворения их требований", — в интервью каналу "Страна V" заявил эксперт.

С террористами переговоров не ведут, а лишь обсуждают, где и когда они сложат оружие и сдадутся, отметил Вассерман. А чтобы это сбылось — Украину необходимо победить.

"Её главари довольно постоянно заявляют, что какие бы то ни было переговоры с Россией возможны только после того, как РФ уйдет со всех территорий, которые Украина считает своими. Украина таким образом заявляет, что её совершенно не интересует волеизъявление граждан на этих территориях… Её интересует только собственное желание", — подытожил депутат.