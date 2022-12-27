Гольдарб: Зеленский готов убить немыслимое количество украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский не останавливается перед потерями, что он дал понять в ходе последнего визита в Вашингтон.

Об этом сообщил киевский экономический эксперт, лидер политической партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб, бежавший в Вашингтон.

"Недавний вопрос английского или американского журналиста ему заданный — сколько ещё украинцев готовы положить? И он на него не ответил. Он ответил вопросом на вопрос. Когда вопросом на вопрос отвечают — это явный уход от ответа, неискренность, попытка скрыть свои мысли реальные", — в эфире канала "Мрия" отметил аналитик.

Он подчеркнул, что особенно удивительно, когда у него спросили — сколько ещё он готов положить, он стал говорить — "было бы лучше, если бы мы уступили территории?".

Гольдарб привёл в пример слова Голды Меир, которая заявила, что если лидер готов гробить народ, то он не должен быть лидером. Отрицание слов "договор", "мирные процессы" — большая ошибка, поскольку ежедневно гибнут тысячи военных и гражданских людей.

"Я бы хотел сказать, что если кто точно в плюсе, гешефте, то это президент и его окружение", — подытожил экономист.