Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Junge Welt: Зеленский — кровавая фигура, спонсируемая США для террора в Донбассе
Мухаметшин: следующий глава Татарстана будет называться "раис"
Марочко заявил о проблемах на Украине из-за большого количества трупов боевиков ВСУ
Воздушная тревога прозвучала в Киеве и ряде областей Украины
Попова: свиной грипп — коварное заболевание, вызывающее серьёзные осложнения
Володин заявил о повышении МРОТ и прожиточного минимума в России с 1 января
Эксперты рассказали о подводных камнях при покупке недвижимости за рубежом
Хавич: Польша зарится на территорию Украины, но теряет контроль над своей
Юрист: после увольнения можно ещё три месяца получать зарплату

Ходаковский о 2014 годе: разменяли Мариуполь на "лояльность" украинской элиты

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о попытках договориться с украинской элитой.

Ходаковский о 2014 годе: разменяли Мариуполь на "лояльность" украинской элиты

Ходаковский отметил, что ещё в 2014 году, в эпоху Майдана, понимал, что Украина превратится в "анти-Россию", однако ещё оставалась надежда найти взаимопонимание.

"Можно было думать, что сейчас мы договоримся с элитой, найдём способ её заинтересовать, поиграем в политику — и снова вернём себе влияние на Украину", — написал бывший командир донецкой "Альфы".

Он считает, что тогда ещё не пришло понимание того, что всё кардинально изменилось.

"А мы продолжали торговаться, разменяли Мариуполь на "лояльность" украинской элиты, признали Порошенко легитимным президентом, планировали вернуть Донбасс в политическое поле Украины, полагая, что через него можно будет на что-то там влиять", — выразил своё мнение Ходаковский.

Комбат "Востока" считает, что размышления об ошибках прошлого приводят к пониманию того, что смена власти на Украине поможет изменить ситуацию к лучшему.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о зле, которое несëт людям благо.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.

Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Жемчугов: противовоспалительные препараты позволят избежать осложнений при гриппе
Знак зодиака 28 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Точка кипения в Косово приближается с каждым днём Михаил Плисюк "Грабли" помогут войскам противовоздушной обороны РФ Андрей Николаев
В Сети появились кадры боя военных РФ с десантниками ВСУ под Херсоном
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США
Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США
Последние материалы
Хавич: Польша зарится на территорию Украины, но теряет контроль над своей
Юрист: после увольнения можно ещё три месяца получать зарплату
Замглавы МИД Сыромолотов: украинские "кибервойска" — это инструмент НАТО
Алкснис: США поверили, что создали абсолютное оружие против России
История древнеримского праздника: как барсук превратился в сурка
Минимальная цена на водку в РФ вырастет до 281 рубля за 0,5 литра с января 2023 года
Карьерный консультант об изменениях на рынке труда в связи с СВО: "Нужны кандидаты 50+"
Украинский журналист Яковина рассказал о планах ВСУ захватить Брест
Мирошник: ВСУ "прощупывают" оборону ВС РФ на Кременском направлении и несут крупные потери
Марочко: разведка выявила увеличение числа женщин в рядах армии Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников