Ходаковский о 2014 годе: разменяли Мариуполь на "лояльность" украинской элиты

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о попытках договориться с украинской элитой.

Ходаковский отметил, что ещё в 2014 году, в эпоху Майдана, понимал, что Украина превратится в "анти-Россию", однако ещё оставалась надежда найти взаимопонимание.

"Можно было думать, что сейчас мы договоримся с элитой, найдём способ её заинтересовать, поиграем в политику — и снова вернём себе влияние на Украину", — написал бывший командир донецкой "Альфы".

Он считает, что тогда ещё не пришло понимание того, что всё кардинально изменилось.

"А мы продолжали торговаться, разменяли Мариуполь на "лояльность" украинской элиты, признали Порошенко легитимным президентом, планировали вернуть Донбасс в политическое поле Украины, полагая, что через него можно будет на что-то там влиять", — выразил своё мнение Ходаковский.

Комбат "Востока" считает, что размышления об ошибках прошлого приводят к пониманию того, что смена власти на Украине поможет изменить ситуацию к лучшему.

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