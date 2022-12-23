Ходаковский призвал прислушиться к сердцу: Мы несëм зло – это факт

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о зле, которое в конце концов несëт людям благо.

Ходаковский призвал упроститься до базовых понятий добра и зла.

Мы несëм зло — это факт. Но преследуем мы что? Выступать в роли многоумного психоаналитика и рассуждать в стиле, что они, дескать, не понимают, что это в конечном итоге обернётся благом для них — дело неблагодарное", — написал военачальник в своëм микроблоге.

Он отметил, что на страдания людей, несмотря на то, на какой они стороне баррикад, сердце нормального человека отзывается болью.

При этом Ходаковский уверен, что мы правы, несмотря ни на что.