Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военные ВС РФ уничтожили финский БТР Sisu XA-180 ВСУ в зоне СВО на Донецком направлении
AG: Украина пытается втянуть США и НАТО в большую войну с Россией
Эндокринолог посоветовала пить по бокалу алкогольного напитка в час для избежания похмелья
FA: Россия и Китай одержали уверенную победу в борьбе с санкциями Вашингтона
Пригожина проверяют на наемничество
Астролог Зараев: в первой половине 2023 года ядерная война не просматривается
Песков: мирный план по Украине не может существовать без вхождения в РФ четырёх новых регионов
Песков: слова Медведева о сбежавших из РФ "предателях" — это проявление его гражданской позиции
Учитель физкультуры из Кунгура насмерть замёрзла, возвращаясь домой с корпоратива

Минобороны: ВС РФ уничтожили подразделения иностранных наёмников и 72-й мехбригады ВСУ у Угледара ДНР

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 28 декабря.

Стало известно, что ВС РФ нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников в районе Угледара ДНР. На данном участке фронта ликвидированы более 70 военнослужащих Украины, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

"Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики", — доложило ведомство.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.

Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Жемчугов: противовоспалительные препараты позволят избежать осложнений при гриппе
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Английский учёный изобрёл способ управления ночными сновидениями Сергей Лебедев Венгрия опять не согласна с ЕС Михаил Плисюк Знак зодиака 28 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
В Сети появились кадры боя военных РФ с десантниками ВСУ под Херсоном
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Последние материалы
Песков: мирный план по Украине не может существовать без вхождения в РФ четырёх новых регионов
Песков: слова Медведева о сбежавших из РФ "предателях" — это проявление его гражданской позиции
Полезные десерты Jean René
Учитель физкультуры из Кунгура насмерть замёрзла, возвращаясь домой с корпоратива
Михаил Подоляк: Народа Донбасса, который бомбили, не существует
Аппетиты Берлина на нефть из РФ растут. Можно ставить условия
Жительница Оренбургской области отдала якобы сотрудникам банка 520 тысяч рублей
Диетолог Дмитриева: сложные углеводы, вода и кислород помогут прийти в себя после Нового года
Президент РФ Путин посетит завод омского бизнесмена Сутягинского
В горах Румынии нашли мёртвым сбежавшего от мобилизации украинца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников