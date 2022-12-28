Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 28 декабря.
Стало известно, что ВС РФ нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников в районе Угледара ДНР. На данном участке фронта ликвидированы более 70 военнослужащих Украины, пять боевых бронированных машин и два пикапа.
"Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики", — доложило ведомство.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.