Минобороны: ВС РФ уничтожили подразделения иностранных наёмников и 72-й мехбригады ВСУ у Угледара ДНР

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 28 декабря.

Стало известно, что ВС РФ нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников в районе Угледара ДНР. На данном участке фронта ликвидированы более 70 военнослужащих Украины, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

"Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики", — доложило ведомство.