Минобороны: войска ВС РФ взяли под контроль Яковлеву ДНР

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 18 декабря.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населённый пункт Яковлевка Донецкой народной республики", — сообщает МО РФ.

На данный момент ведётся зачистка села от остатков войск противника. Также ведомство сообщило, что попытки контратаки ВСУ позиций армии России были неуспешными в районе следующих населённых пунктов: Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР.