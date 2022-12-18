Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 18 декабря.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населённый пункт Яковлевка Донецкой народной республики", — сообщает МО РФ.
На данный момент ведётся зачистка села от остатков войск противника. Также ведомство сообщило, что попытки контратаки ВСУ позиций армии России были неуспешными в районе следующих населённых пунктов: Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР.
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В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.