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Рожин заявил, что "Бахмутская мясорубка" сорвала план наступления ВСУ на Крым

Силовые структуры

Боевые действия в Артёмовске (Бахмуте), которые получили название "Бахмутская мясорубка" из-за колоссальных потерь ВСУ, сорвали план наступления украинской армии на Крым. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.

Рожин заявил, что "Бахмутская мясорубка" сорвала план наступления ВСУ на Крым

На данный момент, войска киевского режима не могут осуществить наступательные действия на полуостров, поскольку группировка ВС РФ на этом направлении значительно усилилась, а командование ВСУ продолжает перебрасывать дополнительные резервы под Артёмовск, отметил Рожин.

Эксперт подчеркнул, что российские войска укрепляют линию обороны, чтобы не допустить возможных атак со стороны противника на Энергодар, Пологи, Токмак, срывая планы ВСУ осуществить прорыв к Бердянску или к Крыму.

"Как только у них будет возможность, произойдёт стабилизация в Донбассе, если они добьются каких-то успехов на Краснолиманском, Сватовском направлении, то они к этому плану могут вернуться, я думаю, в феврале либо весной", — отметил Рожин в беседе с политологом Виталием Колпашниковым.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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