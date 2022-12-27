Украинская армия несёт колоссальные потери в Бахмуте (Артёмовске). Командование ВСУ вынуждено перебрасывать подкрепления из Харьковской области в регион. Об этом сообщает Telegram-канал "Иди и смотри".
Только за последние дни группировка противника на Бахмутском направлении потеряла несколько сотен солдат, среди которых погибшие и тяжелораненые. Несмотря на это, киевское руководство не планирует сдавать город.
Стратегическое значение всей операции ВС РФ в регионе заключается в прорыве украинской линии обороны Северск — Соледар — Бахмут.
"В случае обрушения фронта российские войска смогут выйти непосредственно к Славянску и Краматорску. Однако у ВСУ пока есть резервы для удержания фронта, так что задача выглядит не самой простой", — отмечается в Telegram-канале.
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