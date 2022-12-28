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AP: министр Украины Фёдоров заявил о разработке ударных беспилотников для ВСУ

Силовые структуры

Беспилотной авиации надо уделять больше внимания. С таким заявлением выступил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. ВСУ нужны не только разведывательные беспилотники для победы в спецоперации. Для этого Киев планирует разработать новые боевые БПЛА, которые смогут поражать цели в воздухе, а именно российские дроны-камикадзе.

AP: министр Украины Фёдоров заявил о разработке ударных беспилотников для ВСУ

Издание Associated Press (АР) приводит слова Фёдорова, который заявил, что Украина уже закупила порядка 1,4 тыс. беспилотников, но для разведывательных целей.

"А следующий этап, когда мы уже более или менее оснащены разведывательными беспилотниками, — это ударные беспилотники. Это и взрывающиеся беспилотники, и беспилотники, которые поднимаются на высоту от трех до десяти километров и поражают цели", — цитирует Фёдорова AP.

Кроме того, он пообещал, что уже в феврале-марте будущего года ситуация с дронами в ВСУ поменяется кардинально.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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