Спикер ВВС Украины Игнат: ВС РФ применяют в СВО новые дроны-камикадзе Shahed-136

На Западе распространяется информация о якобы новой партии иранских дронов на вооружении ВС РФ. Существует мнение, что у России закончились барражирующие боеприпасы и их пора пополнить. Такую версию высказал Институт изучения войны (ISW) и Минобороны Британии со ссылкой на разведку.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат же сообщает о возобновлении российскими войсками применения в зоне СВО иранских беспилотников (БПЛА) "Шахид". Причём он приводит данные об уничтожении двух таких дронов украинской системой Противовоздушной обороны, пишет "Военное обозрение".

Киев выдвигает свою точку зрения, заявляя, что "Шахиды" ВС РФ активизировали на Запорожском направлении, так как ВСУ скапливают там значительные силы.

Правдива ли информация о новой партии иранских дронов для ВС РФ, неизвестно. Это может быть и пропагандой Запада, чтобы увеличить помощь Киеву, и правдой. Однако Тегеран подтверждал лишь первую партию, которая была ещё до начала спецоперации на Украине.