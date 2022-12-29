Войска ВС РФ подвергли Украину самой мощной воздушной атаке с 10 октября

Сегодня, 29 октября, в 10 часов утра российские войска вновь выпустили большое количество ракет по объектам Украины. На данный момент уже можно сказать, что это самая мощная воздушная атака ВС РФ с 10 октября.

Первыми ракеты были замечены в Одесской, Николаевской, Сумской, Киевской, Житомирской и Полтавской областях. Затем прозвучали две волны взрыва в Киеве и по всей территории страны. Ракеты-мишени вскрыли расчёты ПВО. В результате ракетной атаки Львов на 90% остался без света. Также блэкаут отмечается в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Полтавской области. С водоснабжением проблемы в Запорожье и Одессе, приводит итоговые данные заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.