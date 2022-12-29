Алексей Арестович назвал расходование российских ракет неэффективным.
Помощник офиса Владимира Зеленского объяснил, что крылатые ракеты — это драгоценное средство стоимостью минимум 1200 000 долларов каждая.
"Что ни попытка — 300 — 400 миллионов долларов в никуда, без возможности эффективного восстановления расходуемого российской военной промышленностью", — написал украинский военный аналитик в своём микроблоге.
Он считает, что Россия за сегодняшний день израсходовала четвёртую часть всего оставшегося запаса ракет.
"И все для того, чтобы мы несколько часов/дней посидели без света", — выразил своё мнение Арестович.
Действия ВС РФ военный обозреватель охарактеризовал словами — "ещё два лаптя вправо за пределами логики".
Ранее Алексей Арестович рассказал о коллекции скальпов российских разведчиков.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.