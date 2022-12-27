Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сети появились кадры боя военных РФ с десантниками ВСУ под Херсоном
Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении до 30 украинских военных
Морпеха ТОФ с позывным "Хищник" наградили орденом Мужества за сбитые штурмовики ВСУ
Губернатор Белгородской области надеется, что в ближайшее время жители вернутся домой
Петербуржцы не поддержали мнение Лукашенко о "вычищенном" городе
Вооружённого мужчину из Сургута задержали по пути из зоны СВО
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Захарова: Зеленский и его свита продолжают популяризировать нацизм
Илон Маск назвал прогнозы Медведева на 2023 год "абсурднейшими"

Арестович рассказал о коллекции скальпов российских разведчиков

Силовые структуры

Алексей Арестович заявил, что контрразведка Украины коллекционирует скальпы разведчиков, работающих в интересах России.

27 декабря на Украине празднуют день образования контрразведки. Алексей Арестович, который служил в украинской военной разведке, рассказал о суровых нравах ведомства.

"Сегодня — День службы, которая коллекционирует скальпы российских (и не только) разведчиков, действующих против Украины", — написал помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Украинский военный аналитик отметил, что украинская контрразведка достигла небывалых высот, поэтому у неё учатся даже американцы и британцы.

"Каждый российский агент знает, что когда в двери стучит контрразведка, это стучит смерть. Хотите жить — сдавайтесь заранее", — предупредил Арестович.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине

Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Россия открыла "зелёный коридор" для друзей по ОДКБ Сергей Лебедев Путин победил, собрав в непростое время лидеров 9 стран СНГ Любовь Степушова Знак зодиака 27 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Последние материалы
Губернатор Белгородской области надеется, что в ближайшее время жители вернутся домой
Петербуржцы не поддержали мнение Лукашенко о "вычищенном" городе
Вооружённого мужчину из Сургута задержали по пути из зоны СВО
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Захарова: Зеленский и его свита продолжают популяризировать нацизм
Илон Маск назвал прогнозы Медведева на 2023 год "абсурднейшими"
Кедми: США до сих пор хотят разделить РФ на несколько некрупных государств
Al Mayadeen: Зеленский в США подал сигнал бедствия Байдену перед разгромом ВСУ
Как ученые уронили электрон на ядро
Минобороны РФ: Украина потеряла на Донецком направлении до 60 военных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников