Алексей Арестович заявил, что контрразведка Украины коллекционирует скальпы разведчиков, работающих в интересах России.
27 декабря на Украине празднуют день образования контрразведки. Алексей Арестович, который служил в украинской военной разведке, рассказал о суровых нравах ведомства.
"Сегодня — День службы, которая коллекционирует скальпы российских (и не только) разведчиков, действующих против Украины", — написал помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.
Украинский военный аналитик отметил, что украинская контрразведка достигла небывалых высот, поэтому у неё учатся даже американцы и британцы.
"Каждый российский агент знает, что когда в двери стучит контрразведка, это стучит смерть. Хотите жить — сдавайтесь заранее", — предупредил Арестович.
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