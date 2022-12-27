Арестович рассказал о коллекции скальпов российских разведчиков

Алексей Арестович заявил, что контрразведка Украины коллекционирует скальпы разведчиков, работающих в интересах России.

27 декабря на Украине празднуют день образования контрразведки. Алексей Арестович, который служил в украинской военной разведке, рассказал о суровых нравах ведомства.

"Сегодня — День службы, которая коллекционирует скальпы российских (и не только) разведчиков, действующих против Украины", — написал помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Украинский военный аналитик отметил, что украинская контрразведка достигла небывалых высот, поэтому у неё учатся даже американцы и британцы.

"Каждый российский агент знает, что когда в двери стучит контрразведка, это стучит смерть. Хотите жить — сдавайтесь заранее", — предупредил Арестович.