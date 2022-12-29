Лётчик ВСУ Ворошилов: у ВКС России появились крайне опасные ракеты "воздух-воздух" Р-37М

Украинский пилот Вадим Ворошилов потерял свой самолёт над Винницей в дуэли с российскими дронами-камикадзе. Лётчик рассказал, что на вооружении ВВС РФ появились крайне опасные ракеты класса "воздух-воздух".

"Недавно у русских появились ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37M. Можно сказать, что это их новейшее вооружение, хотя это, конечно, советская разработка, которую они модернизировали. Заявленная ими дальность поражения воздушных целей очень серьёзна — до 400 км. По факту мы видим меньшие цифры, но всё равно это средство поражения очень опасно", — заявил Ворошилов в интервью "Украинской правде".

Пилот отметил, что ВСУ ищут методы борьбы с данными ракетами, для этого они анализируют бои с их применением. Также Ворошилов считает, что нельзя недооценивать противника, так как у ВС РФ имеется преимущество и по воздушным судам, и по наземным средствам ПВО.