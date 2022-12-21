BI: Украина скрывает крайне неприятные факты о борьбе с ВКС России

Украина скрывает крайне неприятные факты о борьбе с российскими самолётами, говорится в материале, опубликованном изданием Business Insider.

Отмечается, что Украина рискует окончательно потерпеть поражение в воздухе, если только Запад не поможет. За бравадой украинских сообщений скрываются крайне неприятные для Киева факты: ВКС России превосходят ВВС Украины по всем параметрам.

Например, российские истребители могут сбивать украинские самолёты ракетами "воздух-воздух" большой дальности, оставаясь вне досягаемости вражеской авиации.

Российские Су-30СМ и Су-35 полностью превосходят истребители ВВС Украины по техническому уровню. Об этом говорится в отчёте Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI).

"При правильных обстоятельствах российский истребитель, летящий быстро и на высоте до 40 тысяч футов (около 12 километров), может сбить украинский истребитель, идущий низко, чтобы избежать обнаружения", — говорится в статье Business Insider (перевод "ПолитРоссия").

Ещё одной большой проблемой для украинских лётчиков являются, как уже было сказано, российские ракеты "воздух-воздух". И дело не только в их бОльшей дальности.

"Детекторы предупреждения радаров на российских самолётах могут определить, что они были освещены, что позволяет российским пилотам активировать свои глушилки и приманки или предпринять действия по уклонению", — сказано в публикации.

А вот российские ракеты активируют свои радары за несколько секунд до попадания. За это время украинские лётчики не успевают уклониться от них.

По сути, украинская авиация оказалось беззащитной перед российскими самолётами, подчёркивается в публикации Business Insider. Российские самолёты могут сбивать украинские, оставаясь практически невосприимчивыми к ответным атакам, отмечает издание.