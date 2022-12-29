Взрыв и мощный пожар: нанесён ракетный удар по целям в Харькове

Российская армия вечером 29 декабря нанесла очередной ракетный удар по целям в Харькове.

После взрывов замечены пожары. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Сообщается об артиллерийских боях на границе Харьковской области, ВС РФ ведут огонь.

Также есть информация, что артиллерия армии РФ на Лисичанском направлении продолжает наносить огневое поражение по позициям бандеровцев.

Утром в Одессе ударом были поражены пункты базирования противовоздушной обороны и трансформаторная подстанция у аэропорта, а также подстанция 330/110 кВ "Усатово" в 10 километрах от города.