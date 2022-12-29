Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мясников заявил, что нитроглицерин опасен при обморочных состояниях
В Бронницах по непонятной причине спилили недавно посаженную новогоднюю ель
Нарколог: за праздничным столом можно выпить не более 150 граммов крепкого алкоголя
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
Эксперт поделилась идеями для новогодних подарков детям
В Челнах заподозрили дезинсекторов в подбрасывании тараканов в подъезды
Доктор Курпатов объяснил, почему мы не можем начать другую жизнь с нового года
Кадыров: в спецоперации участвуют только те чеченцы, которые сами этого пожелали
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал русских "прямыми наследниками нацистов"

Взрыв и мощный пожар: нанесён ракетный удар по целям в Харькове

Силовые структуры

Российская армия вечером 29 декабря нанесла очередной ракетный удар по целям в Харькове.

После взрывов замечены пожары. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Сообщается об артиллерийских боях на границе Харьковской области, ВС РФ ведут огонь.

Также есть информация, что артиллерия армии РФ на Лисичанском направлении продолжает наносить огневое поражение по позициям бандеровцев.

Утром в Одессе ударом были поражены пункты базирования противовоздушной обороны и трансформаторная подстанция у аэропорта, а также подстанция 330/110 кВ "Усатово" в 10 километрах от города.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России

Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.

Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
Ходаковский раскрыл хитрость ВСУ с припрятанными военными резервами для наступления на ВС РФ
RTVI: вернувшийся на Украину британский наёмник Пиннер показал кадры своего боя в ДНР
На фронте и карликовая берёзка становилась новогодней ёлкой Сергей Лебедев Ливан катится в пропасть, и Россия могла бы помочь ему спастись Михаил Плисюк Знак зодиака 29 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Военнослужащие 57-й бригады ВСУ под Артёмовском попали в окружение ВС РФ
Fakt: украинская беженка разбила семью и выгнала хозяйку из дома в Польше
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
Последние материалы
Нарколог: за праздничным столом можно выпить не более 150 граммов крепкого алкоголя
Взрыв и мощный пожар: нанесён ракетный удар по целям в Харькове
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
Эксперт поделилась идеями для новогодних подарков детям
В Челнах заподозрили дезинсекторов в подбрасывании тараканов в подъезды
Доктор Курпатов объяснил, почему мы не можем начать другую жизнь с нового года
Кадыров: в спецоперации участвуют только те чеченцы, которые сами этого пожелали
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал русских "прямыми наследниками нацистов"
Эксперт: "Год Водяного Кролика встречать надо в одежде чёрного или синего цвета"
Кнутов: Россия применила новую тактику ударов по Украине, сумев обмануть ПВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, hom[email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников