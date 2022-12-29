Президента Украины Владимира Зеленского после окончания специальной военной операции нужно будет судить в Грозном. Такое мнение высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции.
Во время прямой линии с Кадыровым бойцы из зоны проведения СВО спросили у него, где судить Зеленского после того, как его вытащат из "бункера".
"Я считаю,… Зеленского лучше судить в Грозном. В Киеве не будет справедливости, а справедливость должна восторжествовать… ", — ответил глава Чечни.
Кадыров также пообещал "вытащить Зеленского" и показать, где он должен быть.
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