Кадыров: Зеленского нужно судить в Грозном ради торжества справедливости

Президента Украины Владимира Зеленского после окончания специальной военной операции нужно будет судить в Грозном. Такое мнение высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции.

Во время прямой линии с Кадыровым бойцы из зоны проведения СВО спросили у него, где судить Зеленского после того, как его вытащат из "бункера".

"Я считаю,… Зеленского лучше судить в Грозном. В Киеве не будет справедливости, а справедливость должна восторжествовать… ", — ответил глава Чечни.

Кадыров также пообещал "вытащить Зеленского" и показать, где он должен быть.