Солдаты вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли польских наёмников, которые надругались над украинками. Об этом рассказал хакер из Донецка под псевдонимом "Джокер ДНР" в своём Telegram-канале.
Он заявил, что его "шпионы" взломали очередной закрытый чат украинских бойцов и наткнулись там на интересное обсуждение одного видео. На нём ВСУшники расстреливали кого-то из своих.
Оказалось, что это были польские наёмники, которые в перерывах между боевыми действиями насиловали девушек в Харьковской области.
"Джокер" считает, что бойцам ВСУ придётся уже в следующем году пачками убивать поляков или же добровольно отдать Западную Украину.
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