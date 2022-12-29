Бойцы ВСУ расстреляли польских наёмников, которые надругались над украинскими девушками

Солдаты вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли польских наёмников, которые надругались над украинками. Об этом рассказал хакер из Донецка под псевдонимом "Джокер ДНР" в своём Telegram-канале.

Он заявил, что его "шпионы" взломали очередной закрытый чат украинских бойцов и наткнулись там на интересное обсуждение одного видео. На нём ВСУшники расстреливали кого-то из своих.

Оказалось, что это были польские наёмники, которые в перерывах между боевыми действиями насиловали девушек в Харьковской области.

"Джокер" считает, что бойцам ВСУ придётся уже в следующем году пачками убивать поляков или же добровольно отдать Западную Украину.