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Бойцы ВСУ расстреляли польских наёмников, которые надругались над украинскими девушками

Силовые структуры

Солдаты вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли польских наёмников, которые надругались над украинками. Об этом рассказал хакер из Донецка под псевдонимом "Джокер ДНР" в своём Telegram-канале.

Он заявил, что его "шпионы" взломали очередной закрытый чат украинских бойцов и наткнулись там на интересное обсуждение одного видео. На нём ВСУшники расстреливали кого-то из своих.

Оказалось, что это были польские наёмники, которые в перерывах между боевыми действиями насиловали девушек в Харьковской области.

"Джокер" считает, что бойцам ВСУ придётся уже в следующем году пачками убивать поляков или же добровольно отдать Западную Украину.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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