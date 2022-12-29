Разрекламированные Западом зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на смогут защить всю Украину. Это отмечали военные эксперты России, теперь и бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес высказал подобное мнение. Генерал считает, что ЗРК поставят возле Киева.
"Батарея Patriot, которая направляется (на Украину — Прим. ред.), будет гигантским шагом вперёд с точки зрения потенциала и, вероятно, будет достаточно для защиты Киева, если её надлежащим образом интегрируют во все имеющиеся системы. <…> Так что мы, по сути, говорим об одном городе", — заявил Ходжес на организованной в поддержку Украины онлайн-семинаре.
Генерал напомнил, что ранее одну батарею комплексов Patriot в Турции выделяли на защиту одного города. На Украине, скорее всего, поступят так же.
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Военные действия на Украине зашли в тупик, по причине того, что ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов.