Генерал США Бен Ходжес заявил, что комплексы Patriot могут защитить лишь Киев

Разрекламированные Западом зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на смогут защить всю Украину. Это отмечали военные эксперты России, теперь и бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес высказал подобное мнение. Генерал считает, что ЗРК поставят возле Киева.

"Батарея Patriot, которая направляется (на Украину — Прим. ред.), будет гигантским шагом вперёд с точки зрения потенциала и, вероятно, будет достаточно для защиты Киева, если её надлежащим образом интегрируют во все имеющиеся системы. <…> Так что мы, по сути, говорим об одном городе", — заявил Ходжес на организованной в поддержку Украины онлайн-семинаре.

Генерал напомнил, что ранее одну батарею комплексов Patriot в Турции выделяли на защиту одного города. На Украине, скорее всего, поступят так же.