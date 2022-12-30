Дандыкин: ЧП с ракетой ВСУ может быть попыткой втянуть Белоруссию и НАТО в конфликт

Если Киев целенаправленно устроил провокацию с падением ракеты в Белоруссии, то наверняка согласовал этот шаг с западными кураторами. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя в интервью Pravda.Ru ракетный инцидент в Брестской области.

Специалист допустил, что киевский режим и его партнёры пытаются втянуть Минск в российскую спецоперацию. Как пояснил собеседник издания, украинские военные в последнее время минируют границу с Белоруссией, поэтому страны находятся в наряжённых отношениях.

Кроме того, Дандыкин вспомнил недавнее ЧП с падением украинской ракеты в польской деревне, после которого Киев пытался переложить ответственность на РФ и вовлечь НАТО в конфликт.

"По такому сценарию могло быть в Белоруссии. Ракету они сбили, молодцы, совместная противовоздушная оборона (ПВО) работает хорошо. У Киева ничего не получилось. На Украине понимают, что обстановка на линиях боевого соприкосновения меняется в нашу пользу, несмотря на поддержку Запада. Они пытаются, наверное, втянуть НАТО в конфликт с точки зрения прямой военной помощи", — сказал эксперт.

Специалист добавил, что падение ракеты в Белоруссии могло произойти из-за неудачной работы расчётов ПВО Украины.

29 декабря украинская ракета С-300 упала у города Иваново Брестской области. Минобороны Белоруссии рассматривает две основные версии ЧП:

Непреднамеренный пуск снаряда из-за ошибки системы ПВО или плохой подготовки солдат ВСУ;

Сознательная провокация киевского режима.