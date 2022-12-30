Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Татьяна Брухунова назвала главную причину одиночества молодых женщин
Си Цзиньпин: Китай готов быть глобальным партнёром России
Артиллеристы Западного военного округа ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в ДНР
Кашеварова рассказала, что пленных РФ на Украине заставляют работать: Представила начальника концлагеря
ВСУ применяют новую тактику защиты сетками для борьбы с дронами "Ланцет" ВС РФ в зоне СВО
Актёр Максим Аверин заявил, что он мечтал жениться на Марии Порошиной
Кулеба: Киев не пойдёт на территориальные уступки
Житель ЯНАО стал победителем предновогодней лотереи, став богаче на 20 млн рублей
Полковник Макгрегор: поставки ЗРК Patriot — прощальный жест США перед поражением ВСУ

Дандыкин: ЧП с ракетой ВСУ может быть попыткой втянуть Белоруссию и НАТО в конфликт

Силовые структуры

Если Киев целенаправленно устроил провокацию с падением ракеты в Белоруссии, то наверняка согласовал этот шаг с западными кураторами. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя в интервью Pravda.Ru ракетный инцидент в Брестской области.

Дандыкин: ЧП с ракетой ВСУ может быть попыткой втянуть Белоруссию и НАТО в конфликт

Специалист допустил, что киевский режим и его партнёры пытаются втянуть Минск в российскую спецоперацию. Как пояснил собеседник издания, украинские военные в последнее время минируют границу с Белоруссией, поэтому страны находятся в наряжённых отношениях.

Кроме того, Дандыкин вспомнил недавнее ЧП с падением украинской ракеты в польской деревне, после которого Киев пытался переложить ответственность на РФ и вовлечь НАТО в конфликт.

"По такому сценарию могло быть в Белоруссии. Ракету они сбили, молодцы, совместная противовоздушная оборона (ПВО) работает хорошо. У Киева ничего не получилось. На Украине понимают, что обстановка на линиях боевого соприкосновения меняется в нашу пользу, несмотря на поддержку Запада. Они пытаются, наверное, втянуть НАТО в конфликт с точки зрения прямой военной помощи", — сказал эксперт.

Специалист добавил, что падение ракеты в Белоруссии могло произойти из-за неудачной работы расчётов ПВО Украины.

29 декабря украинская ракета С-300 упала у города Иваново Брестской области. Минобороны Белоруссии рассматривает две основные версии ЧП:

  • Непреднамеренный пуск снаряда из-за ошибки системы ПВО или плохой подготовки солдат ВСУ;
  • Сознательная провокация киевского режима.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области

Военные эксперты рассказали, почему ВСУ выбрали аэродром Энгельса для атаки.

МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
RTVI: вернувшийся на Украину британский наёмник Пиннер показал кадры своего боя в ДНР
Знак зодиака 30 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев На фронте и карликовая берёзка становилась новогодней ёлкой Сергей Лебедев Ливан катится в пропасть, и Россия могла бы помочь ему спастись Михаил Плисюк
Глава Чечни Кадыров заявил о втором этапе операции "Возмездие" ВС РФ на Украине
Военные 57-й ОМПБр ВСУ были окружены войсками ВС РФ в Артёмовске, понеся крупные потери
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
Последние материалы
Полковник Макгрегор: поставки ЗРК Patriot — прощальный жест США перед поражением ВСУ
Офицер ЦАХАЛ Тамар: по авиабазе в Энгельсе мог ударить американский беспилотник
СК РФ возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Залужного
BI: стало известно о тайном звонке Зеленского в Вашингтон
Генштаб ВСУ: Россия может бросить на Киев до 30 тысяч солдат
Губернатор Севастополя сообщил о работе системы ПВО в городе
The Economist: 1,5 млн китайцев могут умереть от коронавируса в начале 2023 года
Глава ОП Ермак заявил, что россияне должны "вымолить прощение" у Украины
Глава ОП Ермак заявил, что Крым должен быть захвачен украинскими войсками
Капитан Климов допустил, что СВО на Украине может закончиться ядерным ударом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников