В Госдуме предупредили россиян о возможных диверсиях ВСУ на новогодних каникулах

Россиянам надо быть бдительными и сообщать правоохранителям о подозрительных предметах, поскольку возможны диверсии со стороны Киева в новогодние праздники.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

"ВСУ действуют подло и исподтишка проводят некоторую разведывательно-диверсионную деятельность. Я надеюсь, что это маловероятно, но сказать, что ничего не будет, это не совсем корректно. Населению нашей страны, населению Москвы или других городов всегда нужно проявлять бдительность. О брошенных предметах, о подозрительных лицах необходимо сообщать соответствующим органам", — в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" сказал эксперт.

Но паниковать не стоит, потому что все средства самообороны задействованы: составлен план мероприятий и эвакуации в случае необходимости, подытожил Швыткин.