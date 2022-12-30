Спецоперация может длиться не один год. К такому выводу пришёл военный эксперт Борис Рожин. Его комментариями поделился в своём Telegram-канале российский военкор Юрий Котенок.
"2022-й был первым годом в…*, которая не обязательно будет идти всего 2 года", — сказал Рожин.
Учитывая опыт ирано-иракской или индо-пакистанской войны, конфликт может затянуться. Он отметил, что Соединённые Штаты планируют сопровождать спецоперацию до 2025-2026 гг. В связи с этим Рожин призвал быть готовыми к продолжительным военным действиям и заниматься вопросами модернизации страны под текущие реалии.
Столкновение между США и РФ может произойти и на территории третьих стран, сказал Рожин.
Ранее эксперт допустил военное столкновение ВС РФ и США в 2023 году.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине
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