Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Маркелов: "Мы не можем принять конституцию половины Херсонской области"
Марков считает, что лидеры КНР и Индии просят Путина завершить СВО: Мы все серьёзно страдаем
Рожин допустил военное столкновение ВС РФ и США в 2023 году
Зеленский о ситуации в Донбассе: Продолжаются самые жесткие бои
Кличко: Владимир Путин может вторгнуться в Германию
Spiegel: мэр Киева Кличко точно не знает, есть ли в его квартире электричество
Тяжелобольной Валентин Юдашкин с женой улетели из России на новогодние праздники
Козин: России неожиданным ударом нужно выбить зубы ВСУ и избежать войны с Польшей
Лётчик ВКС РФ в зоне СВО на Украине установил рекорд, совершив уникальный вылет

Рожин призвал граждан РФ готовиться к многолетнему конфликту России на Украине

Силовые структуры

Спецоперация может длиться не один год. К такому выводу пришёл военный эксперт Борис Рожин. Его комментариями поделился в своём Telegram-канале российский военкор Юрий Котенок.

Рожин призвал граждан РФ готовиться к многолетнему конфликту России на Украине

"2022-й был первым годом в…*, которая не обязательно будет идти всего 2 года", — сказал Рожин.

Учитывая опыт ирано-иракской или индо-пакистанской войны, конфликт может затянуться. Он отметил, что Соединённые Штаты планируют сопровождать спецоперацию до 2025-2026 гг. В связи с этим Рожин призвал быть готовыми к продолжительным военным действиям и заниматься вопросами модернизации страны под текущие реалии.

Столкновение между США и РФ может произойти и на территории третьих стран, сказал Рожин.

Ранее эксперт допустил военное столкновение ВС РФ и США в 2023 году.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области

Военные эксперты рассказали, почему ВСУ выбрали аэродром Энгельса для атаки.

МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
RTVI: вернувшийся на Украину британский наёмник Пиннер показал кадры своего боя в ДНР
Валерий Фомин: Документалистикой необходимо создавать особый климат в стране и ковать Победу Анжела Якубовская Памяти Пеле: верните мальчишек на футбольный двор Сергей Лебедев Сербы Косова разберут баррикады, но горький осадок останется Михаил Плисюк
Глава Чечни Кадыров заявил о втором этапе операции "Возмездие" ВС РФ на Украине
Военные 57-й ОМПБр ВСУ были окружены войсками ВС РФ в Артёмовске, понеся крупные потери
Помощник Рейгана рассказал, как страны НАТО лгали Украине
Помощник Рейгана рассказал, как страны НАТО лгали Украине
Последние материалы
Марков считает, что лидеры КНР и Индии просят Путина завершить СВО: Мы все серьёзно страдаем
Рожин призвал граждан РФ готовиться к многолетнему конфликту России на Украине
Рожин допустил военное столкновение ВС РФ и США в 2023 году
Зеленский о ситуации в Донбассе: Продолжаются самые жесткие бои
Кличко: Владимир Путин может вторгнуться в Германию
Spiegel: мэр Киева Кличко точно не знает, есть ли в его квартире электричество
Откуда берутся зоны потерянного времени
Эксперт Болгов: о предотвращении катастроф с водными ресурсами
Пророк, предсказавший Рождество и Апокалипсис
Тяжелобольной Валентин Юдашкин с женой улетели из России на новогодние праздники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников