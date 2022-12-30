Спецоперация могла способствовать прямому столкновению России и США. Подробнее об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин. Его комментариями поделился в своём Telegram-канале российский военкор Юрий Котенок.
"Эти риски весьма высоки, и такое столкновение может произойти уже в 2023 году", — отметил Рожин.
Он подчеркнул, что может быть поднят вопрос использования ядерного оружия. Рожин отметил, что нужно быть готовыми к такому варианту развития событий, если будет нападение НАТО на Белоруссию или Калининград.
Ранее Алексей Арестович заявил о подготовке ВС РФ к ударам резервами по ВСУ на новом направлении.
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