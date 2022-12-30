Министр обороны Украины призвал россиян "спасаться"

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам и посоветовал "спасаться", так как, по его мнению, через неделю в стране введут "военное положение" и закроют границы, чтобы не выпускать мужчин, которые, якобы попадут под "новую волну" частичной мобилизации.

"В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы будут закрыты и в Белоруссию", — заявил Резников в своём обращении.

Откуда у киевского режима подобные "данные", глава Минобороны не уточнил и перешёл к перечислению "перемоги" ВСУ, упомянув несколько террористических акций.

Ранее российские власти, во главе с президентом страны Владимиром Путиным, неоднократно подчёркивали, что никакой новой волны частичной мобилизации не предвидится. Лидер РФ объяснил, что в этом нет необходимости.

"Ещё 150 тысяч находятся на полигонах и в центрах подготовки, то есть не в группировке (СВО). В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла", — цитировала президента ранее Pravda.ru.

Однако киевский режим продолжает раскручивать трек "военного положения" в России как под копирку. Ранее с подобным заявлением выступил глава украинской разведки Кирилл Буданов.