Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам и посоветовал "спасаться", так как, по его мнению, через неделю в стране введут "военное положение" и закроют границы, чтобы не выпускать мужчин, которые, якобы попадут под "новую волну" частичной мобилизации.
"В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы будут закрыты и в Белоруссию", — заявил Резников в своём обращении.
Откуда у киевского режима подобные "данные", глава Минобороны не уточнил и перешёл к перечислению "перемоги" ВСУ, упомянув несколько террористических акций.
Ранее российские власти, во главе с президентом страны Владимиром Путиным, неоднократно подчёркивали, что никакой новой волны частичной мобилизации не предвидится. Лидер РФ объяснил, что в этом нет необходимости.
"Ещё 150 тысяч находятся на полигонах и в центрах подготовки, то есть не в группировке (СВО). В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла", — цитировала президента ранее Pravda.ru.
Однако киевский режим продолжает раскручивать трек "военного положения" в России как под копирку. Ранее с подобным заявлением выступил глава украинской разведки Кирилл Буданов.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.