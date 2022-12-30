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Министр обороны Украины призвал россиян "спасаться"

Силовые структуры

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам и посоветовал "спасаться", так как, по его мнению, через неделю в стране введут "военное положение" и закроют границы, чтобы не выпускать мужчин, которые, якобы попадут под "новую волну" частичной мобилизации.

Министр обороны Украины призвал россиян "спасаться"

"В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы будут закрыты и в Белоруссию", — заявил Резников в своём обращении.

Откуда у киевского режима подобные "данные", глава Минобороны не уточнил и перешёл к перечислению "перемоги" ВСУ, упомянув несколько террористических акций.

Ранее российские власти, во главе с президентом страны Владимиром Путиным, неоднократно подчёркивали, что никакой новой волны частичной мобилизации не предвидится. Лидер РФ объяснил, что в этом нет необходимости.

"Ещё 150 тысяч находятся на полигонах и в центрах подготовки, то есть не в группировке (СВО). В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла", — цитировала президента ранее Pravda.ru.

Однако киевский режим продолжает раскручивать трек "военного положения" в России как под копирку. Ранее с подобным заявлением выступил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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