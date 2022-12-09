Российский лидер Владимир Путин высказался о возможности проведения новой частичной мобилизации в нашей стране.
"Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются", — заявил президент во время брифинга по итогам визита в Киргизию.
Как подчеркнул руководитель РФ, чиновники уже призвали 300 тысяч граждан. Власти не обсуждают дополнительную частичную мобилизацию, отметил Путин.
Ранее глава России рассказал о ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине. По словам президента, миссия проходит по плану.
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